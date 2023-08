Reprodução Instagram - 21.08.2023 Carmo Dalla Vecchia e o filho Pedro

Nesta segunda-feira (21), o ator Carmo Dalla Vecchia e o filho Pedro, fruto do casamento com o novelista João Emanuel Carneiro, fazem aniversário. Por meio do Instagram, o intérprete publicou um vídeo de comemoração ao lado do herdeiro e celebrou o início desse novo ciclo em dose dupla.



Na publicação, repleta de registros de momentos vivenciados por ele e o filho, Carmo, que dá vida ao personagem Érico na novela da faixa das seis “Amor Perfeito”, escreveu: “21/08. Parabéns para nós! Muito obrigado a todos pelo carinho”.



Nas redes sociais, ele recebeu homenagens de amigos próximos e também dos fãs e seguidores. “Viva, Carmo Dalla Vecchia! Saúde, amor, arte e muita fechação, meu querido! Te amo”, escreveu Rodrigo Fagundes, colega do ator, via stories. “Milhões de felicidades para vocês dois”, comentou uma seguidora.



Neste ano, Carmo e João Emanuel Carneiro completaram 17 anos de casamento . Juntos, eles são pais de Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia. Carmo é conhecido pelos papéis na teledramaturgia, enquanto João Emanuel é famoso pela escrita de folhetins da faixa das nove. Sucesso no streaming e prestes a estrear na Rede Globo, “Todas as Flores” foi a última novela escrita por Carneiro.

Confira a publicação na íntegra: