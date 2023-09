Reprodução / YouTube O novo clipe de Jão está dando o que falar na web

Nesta quinta-feira (14), o cantor Jão lançou o clipe da música “Me Lambe” com participação de João Guilherme. A música é uma das faixas do novo álbum “Super”, que foi lançado em agosto deste ano. O anúncio que o filho de Leonardo participaria do clipe foi feito ontem (13) e agitou a web.

Nos comentários do teaser do clipe, João Guilherme comentou: “Nem deu tão errado, vai”. Até Maisa Silva e Sabrina Sato demonstraram empolgação com a parceria.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com o clipe. “Meu deus o João Guilherme lambendo o Jão”, disse um. “Vivendo apenas por João Guilherme lambendo o rosto do Jão”, falou outro.

Já algumas pessoas apontaram que o clipe seria “queerbating” (técnica de marketing para ficção e entretenimento na qual os criadores sugerem, mas na verdade não retratam, romance entre pessoas do mesmo gênero ou outra representação LGBT), visto que os artistas se quer se beijam.

“O clipe do Jão e do João Guilherme horroroso, puro queerbait”, apontou uma. “E sirva o queerbaiting bem quentinho João Guilherme”, criticou outro.

Assista ao clipe