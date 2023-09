Reprodução / TV Globo Juliette e Gil se emocionaram revendo trechos da participação no BBB 21

No “Mais Você” desta quinta-feira (14), Ana Maria Braga recebeu Juliette após o quadro apresentado por Gil do Vigor, que continuou junto no cenário do programa. Juliette e Gil se emocionaram vendo trechos da passagem dos dois no BBB 21.

Após mostrar a trajetória da amizade dentro do confinamento, o início, as brigas e a reconciliação, Gil comentou que queria muito ganhar um carro na prova do líder para vender e quitar a casa da mãe e que apesar de não poderem dividir prêmios, Juliette ofereceu ajudar a pagar. “Ela falou: ‘Amigo não se preocupe se nada der certo, eu saio, eu trabalho, junto o teu dinheiro e você quita a casa da sua mãe’”, contou.

Juliette então falou que dizia pra Gil dentro da casa que só aceitava perder para ele. “Eu falava isso: ‘Só saio daqui se for pra você ganhar’. A gente sabe o que a gente passou pra chegar até aqui.”

Até Ana Maria chegou a se emocionar ouvindo a conversa dos ex-BBBs e teve que enxugar as lágrimas várias vezes.

Gil e Juliette continuam amigos super próximos desde a participação no reality global em 2021, onde foram considerados protagonistas da edição. No final, a paraibana levou o prêmio de R$ 1,5 milhões.