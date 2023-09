Reprodução / Instagram Esposa de Danny Masterson estaria "perturbada" com a condenação do ator por estupro

A parceira de Danny Masterson, Bijou Phillips, está “perturbada” com a condenação do marido, mas não tem planos de divórcio. De acordo com uma fonte próxima do casal à revista People, no momento eles estão pensando em como ficarão agora que ele passará tanto tempo por trás das grades.

“Ela passou por momentos muito difíceis desde a condenação. Ela ama Danny e não tem planos de pedir o divórcio. Ela estará ao lado dele em tudo", afirmou a fonte.

Apesar de estar tendo dificuldade para lidar com a situação, a fonte disse que ela está “rodeada de familiares e amigos” e permanece “esperançosa” em um apelo futuro.

Ainda segundo a fonte, a maior preocupação da atriz é a vida sem o marido e a segurança dele dentro da prisão.

Na semana passada, uma fonte disse ao Daily Mail que a mulher do astro de That ‘70s Show está “muito preocupada” que alguém possa prejudicar seu marido na prisão, dizendo que ela tem sido atormentada por pensamentos “assustadores e mórbidos” desde sua condenação.

“É um pesadelo, mas ela estará ao lado dele no futuro e continuará presente para a filha deles”, acrescentou a fonte.

Em maio deste ano, Masterson foi considerado culpado de estuprar duas mulheres em 2003. Recentemente o júri emitiu a sentença de 30 anos de prisão. Ele foi condenado por abuso e por drogar as vítimas antes de estuprá-las.