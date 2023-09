Reprodução / Instagram NSYNC anuncia nova música

Após 20 anos do fim da banda, *NSYNC confirmou nesta quinta-feira (14), o lançamento de uma nova música, com parte dela apresentada no novo trailer de “Trolls Band Together”. A canção, que será lançada no dia 29 de setembro, já tem partes disponíveis no Tik Tok.

O anúncio acontece logo após a banda ter se reunido no 2023 MTV VMAs na terça-feira (12). Na participação, o grupo trocou “pulseiras de amizade” com Taylor Swift, ao entregarem o prêmio de melhor vídeo pop.

Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone e Lance Bass provocaram o lançamento de uma nova música dublando uma cena de “Friends” na noite de quarta-feira (13). A cena mostra uma conversa entre Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc, e Rachel Green, personagem feita por Jennifer Aniston. O áudio foi retirado do episódio da 5ª temporada, The One With All the Resolutions.

"Você sabe de alguma coisa?" Timberlake, 42, disse para os companheiros de banda, aos quais Fatone, 46, respondeu com a mesma pergunta.

“Posso saber de alguma coisa”, falou Kirkpatrick, 51, com Chasez, 47, interrompendo: “Posso saber de alguma coisa também”. "Qual é a coisa que você sabe?" perguntou Bass, 44, com Timberlake respondendo: "Ah, não, não posso te contar até que você me diga o que sabe."

"Não posso lhe contar o que sei", afirmou Fatone, com Kirkpatrick respondendo: "Bem, então não posso lhe dizer o que sei."

