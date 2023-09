reprodução / Twitter Nick Jonas deu uma bronca em uma fã que jogava pulseiras na direção dele

Nick Jonas teve que dar uma bronca em uma fã durante o show dos Jonas Brothers de segunda (11), em Sacramento, na Califórnia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que alguém joga várias pulseiras na direção do caçula da banda.

O cantor até tenta pegar as pulseiras no ar, sem sucesso. Ele então pede para que a pessoa pare de jogar objetos no palco e mexe a cabeça em reprovação.

Veja o vídeo

Nick Jonas reprimanded fans for tossing things onstage during Jonas Brothers concert. pic.twitter.com/mtLIgXfOnr — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023

Ultimamente, não é incomum que a plateia jogue objetos no palco. Durante um show em julho, Harry Styles chegou a ser atingido no rosto e em junho, Bebe Rexha teve que levar pontos em cima do rosto após ser atingida com um celular enquanto cantava.