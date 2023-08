Foto: Reprodução / Instagram / @selenagomez Selena Gomez: a primeira mulher a obter 400 milhões de seguidores no Instagram

Selena Gomez foi acusada de furar a greve do SAG-AFTRA ao publicar uma imagem que tirou durante a gravação da série “Only Murders In The Building”, onde interpreta a protagonista, Mabel.

A atriz postou o vídeo com a legenda “Sentindo saudade e querendo @onlymurdershulu”, marcando o perfil da série. Em quinze horas, a postagem já tinha mais de um milhão de curtidas, no entanto, logo foi deletada do perfil.

As regras da greve do Sindicato Norte-americano de Atores, proíbem os membros de divulgarem os trabalhos, tanto por entrevistas quanto por posts nas redes sociais. Apesar de a atriz não ter citado o nome da série no vídeo ou ter incentivado os seguidores a assistir o programa, a marcação fez que os fãs pensassem que o post era sobre a produção.

Mesmo ainda não tendo sido decidido se o post foi uma quebra das regras, alguns seguidores acusaram Selena de furar a greve ao fazer um “post silencioso” em meio às paralisações antes de ser excluído. A série está na sua terceira temporada e nenhum dos atores deram entrevistas para divulgar a produção.

Reprodução / Instagram Selena é acusada de furar a greve do sindicato de atores de Hollywood

























Greve em Hollywood

No início de junho, o SAG-AFTRA abriu uma votação entre os membros para a aprovação de uma greve conjunta ao sindicato dos roteiristas de Hollywood. A greve foi oficializada no dia 13 de junho. Liderada pela pela presidente do SAG, a atriz Fran Drescher, o sindicato representa mais de 160 mil atores de cinema e televisão, além de outros profissionais do entretenimento do mundo todo.

A decisão aconteceu após quinze semanas de greve do WGA, o sindicato de roteiristas, contra a AMPTP, Aliança de Produtores de Filme e Televisão, que é representante dos grandes estúdios e serviços de streaming.

Entre as exigências, o WGA pede remuneração mínima em todas as áreas da mídia, aumento de residuais, recebimento de maior lucro gerado pelos streamings, aumento da contribuição para fundos de pensão e saúde e proteção geral para os roteiristas.

Já o SAG, pede aos gigantes dos streamings concordem com a divisão mais justa dos lucros e melhores condições de trabalho. Além disso, também foram exigidas leis que proíbem o uso da inteligência artificial, garantindo que a IA e os rostos e vozes gerados por computadores não irão substituí-los.

A greve marca um momento histórico, já que o sindicato de atores não havia declarado uma desde 1980 e é a primeira vez em 63 anos que a paralisação acontece junto dos roteiristas.