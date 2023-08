Reprodução Instagram - 15.08.2023 Bruna Marquezine e Selena Gomez

Prestes a estrear como a protagonista Jenny Kord no longa-metragem internacional “Besouro Azul”, a atriz Bruna Marquezine , de 28 anos, explicou, em entrevista ao ator Xolo Maridueña no podcast “Lone Lobos”, como conheceu a atriz e cantora Selena Gomez, de 31 anos.





A atriz relatou que o primeiro encontro com Selena aconteceu na cerimônia do “Academy Museum Gala”, na qual ela se sentia nervosa e não sabia com quem conversar, além de Xolo, seu par romântico no filme “Besouro Azul”. No entanto, Bruna destacou que decidiu conversar com Gomez.



“Foi uma conversa realmente muito legal. Ela [Selena Gomez] disse: ‘Eu sabia que você era brasileira, você tem aquela… ‘. Ela usou uma palavra hilária. ‘Você tem aquela coragem, aquela garra’”, lembrou Marquezine durante a participação no podcast “Lone Lobos”.



“Besouro Azul”, filme protagonizado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, chegará aos cinemas na próxima quinta-feira (17). A trama contará a história de um garoto que ganhará superpoderes depois de um escaravelho se prender nas suas costas, como se fosse uma armadura.

Assista a entrevista na íntegra: