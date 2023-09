Reprodução/Instagram - 13.09.2023 Naldo Benny disse que ensinou Bruno Mars a falar 'gostosa' e 'gatinha' para o The Town





Conhecido por acumular histórias com celebridades internacionais , Naldo Benny revelou um novo contato com um cantor de fora do Brasil, Bruno Mars. O artista afirmou que ensinou o havaiano a falar palavras em português nos shows do The Town.





Durante as apresentações festival brasileiro, Mars falou "gostosa" e "gatinha", palavras que Benny disse ter ensinado a pronúncia para o artista. "Ele chegou e falou 'qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas? Qual o saldo que eu dou?'", afirmou Naldo ao podcast "Flow".

O brasileiro expôs que aconselhou o cantor a dizer "gatinha, eu quero ficar com você, gostosa". Naldo também declarou que o vídeo publicado por Bruno, gravado pelas ruas de São Paulo , foi inspirado no clipe de uma música dele, chamada "Só Preciso de Amor".

"Falei 'mano, faz uma parada próximo aquilo ali'", explicou. Benny ainda comentou como tem "provas" dos conselhos a Mars: "Posso mostrar a prova do crime, mostrar tudo, nego vai falar 'é mentira'".

