Reprodução/Instagram - 13.09.2023 Darlan Cunha e Douglas Silva contracenaram em 'Cidade dos Homens'; Cunha está em 'A Fazenda 15'





A Record revelou uma nova dica sobre o elenco de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira (12) e confirmou a participação de um ex-ator da Globo no reality rural. Darlan Cunha ocupa uma das 18 vagas dos famosos na sede do programa.





As pistas divulgadas pela emissora fizeram o público identificar o Darlan, descrito como "O Homem Fruta". "Não dispensa uma boa carne acompanhada de um bom suco", disse uma das dicas, sobre o ator conhecido por interpretar Filé no filme "Cidade de Deus" e Laranjinha na série "Cidade dos Homens".

"As cidades o adoram" e "será que ele está pronto para o campo?" foram as outras declarações oferecidas na postagem nas redes de "A Fazenda". O conteúdo ainda trouxe a ilustração de máscaras para indicar o trabalho do peão na atuação e de um livro com o título "Sítio do Picapau Amarelo", que virou série na Globo e contou com Cunha no elenco.













Entre outros trabalhos do ator na Globo estão as novelas "Sete Pecados", "Caminho das Índias" e "Tempos Modernos". Um dos últimos papéis de Darlan foi em "Impuros", série do Star+.





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: