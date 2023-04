Mentiras? Conheça o mundo paralelo de Naldo Benny

Naldo Benny correu para que Anitta andasse

Em 2013, no auge do sucesso com a música "Amor de Chocolate", o cantor esteve na presença de Will Smith, Kanye West e Kim Kardashian no Brasil. Os artistas internacionais vieram para curtir o Carnaval e Naldo aproveitou para conhecê-los. Ao publicar uma foto ao lado deles, o cantor legendou: "Esse foi o momento exato onde o funk entrou no mundo pop e abriu as portas do mercado internacional aos artistas brasileiros". Vale lembrar que a Furacão 2000 já havia feito do funk um grande fenômeno.