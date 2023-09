Ivete elogia show de Ludmilla e cantora reage: 'Se a rainha falou'

Rafa Mattei/ Reprodução/Instagram Ivete Sangalo elogia show de Ludmilla e a cantora reage: 'Se a rainha falou'

Ludmilla recebeu um elogio para lá de especial pela sua apresentação no The Town . Ivete Sangalo comentou pessoalmente a performance da cantora no festival e a carioca se derreteu.

A baiana deixou o recado no direct de Ludmilla no Instagram elogiando diversos elementos do show, que contou com troca de roupa, músicas novas e participação de Brunna Gonçalves .





"Lud! Foi fod* mana, seu show! Você cantou lindo. Teve muitos momentos estéticos fod*s, mas o mais legal foi você dando o nome na cantoria", escreveu Ivete.

Ludmilla fez questão de compartilhar elogio com os seguidores e agradecer. "Se a rainha falou, tá falado".

