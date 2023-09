Reprodução/Twitter VMA: Look de Anitta chama a atenção por formato diferente: 'Abriu portas'

Anitta já passou no tapete vermelho do VMA 2023 ! A cantora chamou a atenção por aparecer com um look com um conceito diferente.

A brasileira apostou em um vestido longo com transparência e com um decote com formato de fechadura. Assim como na peça, a faixa no cabelo da artista também contou com uma fechadura como detalhe.





Com duas apresentações confirmadas na premiação internacional, uma solo e outra com a nova parceria com o grupo de K-pop Tomorrow X Together, Anitta também está concorrendo ao prêmio de Melhor Videoclipe Latino.





Onde assistir?

No Brasil, o público pode acompanhar o evento ao vivo pela MTV ou Pluto TV, pelo canal MTV Pluto TV.

Confira a reação da web com o look de Anitta:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Genteee a fechadura na cabeça pra evidenciar que ela abre portas 🗣️🗣️🗣️ #Anitta #VMAs pic.twitter.com/11K1GltJwc — La Rosanitta (@larosanittaa) September 12, 2023





É sério que a Anitta/Cristovão Colombo do funk foi com um vestido num formato de fechadura pra dizer mais uma vez que abriu portas? 🙄 kkkkkkkkkkk #VMAs https://t.co/Cam1iXPluY pic.twitter.com/6PHInVN6uo — Ex faz bainha (@bittersweetluiz) September 12, 2023









The concept behind the lock in her look is that it opens doors for your country 💖🔑



Anitta #VMAs — 🧸♥️ 𝑪𝒂𝒊𝒐 ⭐🌈 (@caionitto) September 12, 2023









O CONCEITO DO LOOK SENDO FECHADURA DAS PORTAS QUE ELA ABRIU, ANITTA VOCÊ E A MAIOR!!! #VMAs pic.twitter.com/05TuD44Cx9 — Anitta Golden | Fan Account (@anittagolden) September 12, 2023