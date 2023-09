Reprodução/Instagram - 12.09.2023 Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro são casados desde 2017





Ticiane Pinheiro expôs as estratégias que criou para apimentar a relação com Cesar Tralli, com quem é casada desde 2017. A apresentadora contou que prioriza momentos sozinha com o jornalista, sem a presença dos filhos, para "alimentar a paixão" com o marido.





"Uma vez por semana, pelo menos, a gente tenta jantar só nos dois. Nem que seja em casa, a gente pede um 'japa', toma um vinho, conversa. Esse ano a gente tirou uma semana para viajar só nós dois, fomos para Madri. É você ter um momento a sós, os dois, esquecer um pouco de filho e falar de vocês. Isso resgata muito", afirmou ao podcast "PocCast".

Pinheiro disse que ambos são "românticos" e exemplificou situações em que exaltam o romance na relação: "No aniversário de namoro, sair para jantar, coisa bonitinha, cafona. Em datas específicas, lembrar, ou do nada compra um presente porque lembrou da pessoa".

A apresentadora também relatou que gosta de viajar com Tralli para Campos do Jordão, em São Paulo, local que o casal visitou várias vezes enquanto namorava. "Por exemplo, as crianças vão dormir, a gente vai só nós dois, comer um fondue, tomar vinho, ficar conversando. Aí você tem aquele resgate da gente no começo do namoro. Acho que é muito isso", avaliou.

Ticiane e Cesar são pais de Manuella, de 4 anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella, de 14 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido, Roberto Justus.





