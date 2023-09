Reprodução Otaviano Costa se pronuncia após falar de golden shower: 'Nada contra'

Era brincadeira! O apresentador Otaviano Costa se pronunciou nesta segunda-feira (11) para justificar uma suposta brincadeira em que ele disse ser adepto de fazer xixi durante o sexo, prática conhecida como golden shower . Ele e a mulher Flávia Alessandra participaram do programa de casais "Entre Nós", da GNT.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Otaviano Costa e a atriz fazem comentários apontando afinidade com a prática do golden shower.

A apresentadora Sabrina Sato revelou não achar legal fazer cocô perto do companheiro e Flávia completou dizendo que xixi estava liberado. Otaviano seguiu o raciocínio da mulher, mencionando o termo golden shower . Apesar disso, a conversa foi apenas uma brincadeira do casal.

No Instagram, Otaviano se justificou. "Gente, vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam? 'Sobre Nós Dois' é um programa de humor. Lá pelas tantas, sob este viés de humor, eu e a Flavinha, brincando pra caramba, chegou um momento em que eu perguntei para a Sabrina (Sato): 'Você faz coco na frente do seu boy?'. Ela falou: 'Não, no máximo um xixizinho. E você, Flávia?'. E ela respondeu: 'Ah, eu faço até em cima do Ota'. Aí o palhaço aqui emendou: 'É golden shower'. É lógico que eu iria emendar a piada da minha mulher. A gente é conhecido por isso", apontou.

"Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça golden shower. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa", adicionou.

Otaviano ainda refletiu, apontado que, se o casal fosse praticante, provavelmente ele não iria expor em público. "É claro que eu já falei da minha intimidade com a Flávia em vários momentos. Eu fiz o programa 'Amor e Sexo' durante cinco ou seis temporadas. A gente brincava muito e falava de maneira séria sobre a nossa intimidade, mas (...) acho que tem umas casquinhas que eu não consigo quebrar. Respeito quem faz isso e fala abertamente, mas acho que eu tenho uma casca que vai até um ponto", finalizou.