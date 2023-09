Reprodução Twitter Multishow - 11.09.2023 Bruna Marquezine faz ligação no The Town

Em meio às festividades do The Town, a atriz Bruna Marquezine , de 28 anos, fez uma videochamada que surpreendeu os fãs. Nas redes sociais, os internautas apontaram que a artista teria ligado para Xolo Maridueña , ator com quem protagoniza o filme “Besouro Azul” .



A ligação em vídeo teria acontecido no último domingo (10), quando a apresentação que encerrou o festival musical foi do cantor Bruno Mars , que viralizou na Web após conversar com os fãs brasileiros em português, além de cantar determinados trechos de suas canções também na língua oficial do Brasil.



Após as especulações de que o rapaz que aparece na videochamada de Bruna Marquezine é o ator Xolo Maridueña, os rumores de que os artistas estariam em um affair aumentaram novamente.



“Acho que é uma amizade colorida”, escreveu uma internauta através do Twitter. “Como é querido o Xolo Maridueña. Ele no show com a Bruna Marquezine por chamada de vídeo, fofos”, acrescentou uma segunda internauta na mesma rede social. “Não é possível, espera é possível, sim”, celebrou ainda uma terceira.

Confira o momento da ligação:

Bruna Marquezine fazendo chamada de vídeo com o Xolo Maridueña e mostrando pra ele o show do Bruno Mars no #TheTown2023 ❤ pic.twitter.com/Am6p5MhnL4 — QG Marquezine 🪲 (@QGMarquezine) September 11, 2023