Xolo Maridueña fez uma postagem dedicada ao filme "Besouro Azul" no Instagram, onde se declarou aos diferentes profissionais envolvidos no trabalho do longa, dizendo ter se ' apaixonado' por Bruna Marquezine. Neste domingo (20), foi a vez da atriz brasileira se declarar para o colega de set.

"Xolo,

se eu tivesse que escolher a melhor parte, a melhor coisa que essa oportunidade me trouxe, mesmo considerando que esse foi o trabalho mais importante da minha carreira até hoje e uma das experiências mais engrandecedoras da minha vida, eu ainda assim diria que foi você. Você é a melhor parte. Você é o meu maior presente. Sua luz, autenticidade, originalidade e alegria de ser me transformaram.

Alguns amigos dizem que eu voltei a ser a minha versão mais leve, solar. E você faz isso mesmo com todos ao seu redor, você é como um espelho que só reflete o melhor de cada um de nós.

Eu sou muito abençoada por ganhar o papel da primeira protagonista latina da DC e encontrar a amizade e o amor mais puro de uma vez só.

E você é o único Jaime Reyes possível. É o super-herói que queríamos e precisávamos.

Você está impecável nesse papel e eu mal posso esperar pro resto do mundo se apaixonar por você e pelo seu Jaime como todos nós nos apaixonamos.There you go, PULTA", escreveu Bruna em um comentário de um post de Xolo.