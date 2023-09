Reprodução/Instagram Esposa de Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha após entrada na UTI

Letícia Cazarré apareceu nas redes sociais para atualizar o estado de saúde da caçula, Maria Guilhermina, que deu entrada na UTI no domingo (10), após apresentar muita febre e dificuldade para respirar.

De acordo com a esposa de Juliano Cazarré a bebê, que foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein no nascimento, está estável e segue internada.





"Melhorando bem, pessoal! Ainda estamos fazendo e esperando exames, e vai ficar uma semana no antibiótico venosos. Mas graças a Deus desta vez ela não piorou antes de começar a melhorar", anunciou a mãe nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Letícia e Juliano estão à espera do sexto filho. A novidade animou os seguidores, mas gerou críticas de outros, pela quantidade de filhos do casal e os cuidados com a saúde da filha mais nova.

Reprodução/Instagram Estado de saúde Maria Guilhermina