Reprodução/TV Globo 'Tinha medo de morrer', diz Wesley Safadão sobre crises de ansiedade

Wesley Safadão falou pela primeira vez sobre a pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O cantor conversou com o 'Fantástico' sobre o diagnóstico de ansiedade.

O artista contou que está 'esgotado mentalmente' e que a agenda de shows lotada aumentou as crises.





"Ainda é dificil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer 'não'. São tantos anos nessa pegada", disse.

Na reportagem, ele detalhou a última crise. "No dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro, começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. 'Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo'. Eu não queria acreditar que tava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba-relógio, que estava se estressando facilmente por coisas poucas".

Safadão anunciou que fará uma pausa na agenda para se cuidar e, agora, ele está sendo acompanhado por psiquiatras e tomando medicamentos. "Ele disse: 'Vamos partir do princípio de que você precisa aceitar que não é o fim do mundo. Você vai melhorar".

O cantor explicou que tem sintomas desde 2017. "É um medo de passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu tô tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar".

Por fim, Wesley Safadão disse que pretende voltar aos palcos no até o final do mês. "Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar e eu quero voltar a ter essa alegria. É só equilibrar. Equilibrou, eu acredito que vai dar tudo certo", concluiu.

Wesley Safadão explica por que precisou dar um tempo nos shows. #Fantástico pic.twitter.com/LTdhd3hAxw — Fantástico (@showdavida) September 11, 2023