Reprodução Internada, Preta Gil recebe visitas de cadelas no hospital

Preta Gil emocionou os seguidores ao compartilhar o vídeo do seu reencontro com as suas cachorrinhas, Lua e Estrela, na noite de sexta-feira (8).

Os animais foram levados até a porta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a dona está internada após a cirurgia de retirada do tumor no intestino.

"Minhas filhas vieram ver a mamãe, eu não tava mais aguentando de tanta saudade, amo tanto que chega dói o coração!", escreveu ela na legenda da publicação.

Além dos cachorrinhos, Preta vem recebendo visitas de muitos amigos diariamente como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Fábio Jr. e Klebber Toledo.