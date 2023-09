Reprodução Polícia do Rio indicia agressor de Victor Meyniel; saiba mais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu as investigações contra o estudante de medicina Yuri Moura Alexandre e divulgou que o rapaz foi indiciado por lesão corporal, injúria de cunho homofóbico e falsidade ideológica. Yuri espancou o ator Victor Meyniel no último sábado (2), em Copacabana, zona sul do Rio.



Nesta sexta-feira (8), o delegado da 12ª Delegacia de Polícia do estado conversou com a imprensa e anunciou o resultado da investigação. O caso foi encaminhado para o Ministério Público, que será responsável de levar Yuri a Justiça.

“A Polícia Civil encerrou as diligências e tudo que foi produzido desde o dia do flagrante foi encaminhado à Justiça. Enviamos ao MP que vai decidir se oferece denúncia pelas mesmas acusações. Chegamos a pensar que o depoimento da Karina Carvalho trazia novos fatos, mas eles não eram relevantes porque nada justificava aquela agressão", apontou o delegado João Valetim Neto.

O depoimento de Victor Meyniel prevaleceu para que fosse apontado o motivo das agressões. O ator enfatizou que a distribuição de socos começou após ter confrontado se Yuri havia 'assumido' ser homossexual.

Devido isso, o rapaz poderá responder por injúria de cunho homofóbico. Além disso, a polícia está o indiciando por falsidade ideológica, já que Yuri teria apresentado uma carteira da aeronáutica, como se fosse médico da instituição.