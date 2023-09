Reprodução/Instagram Foto: Victor Meyniel mostra como estão os hematomas após agressão

Victor Meyniel compartilhou com os seguidores uma foto do rosto exibindo os hematomas menos evidentes. Há cinco dias, o ator foi brutalmente espancado por Yuri de Moura Alexandre num crime de homofobia.

Nos Stories do Instagram, o humorista apareceu sorrindo e atualizou o seu estado após a agressão.





"Aos poucos sarando", escreveu ele na legenda com um emoji de coração.

Entenda o caso

Meyniel foi espancado no sábado (2) após sair de uma festa em Copacabana com Yuri, que o convidou para casa. Eles tiveram momentos de intimidade até que, segundo Meyniel, Karina teria chegado, o que deixou Yuri incomodado.

O estudante de medicina foi preso em flagrante após agredir Victor e a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva, apontando a "extrema violência" de Yuri. Já Gilmar José Agostini, porteiro que presenciou a agressão e arrastou Victor Meyniel, foi autuado por omissão de socorro.

