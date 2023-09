Reprodução Instagram - 04.09.2023 Victor Meyniel

Nesta segunda-feira (4), o ator Victor Meyniel se pronunciou sobre as agressões que sofreu, no último sábado (2), por homofobia. “A justiça sendo feita, nada sairá impune”, disse o artista, que foi espancado no Rio de Janeiro, na portaria de um prédio.



“Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento e dizer que está tudo bem na medida do possível, me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede apoio infinita”, iniciou o ator, que ficou conhecido por integrar o elenco de “Meus 15 anos”, filme estrelado por Larissa Manoela .



Victor pontuou que ontem (3) “foi um dia de um novo ciclo” para ele e que, por isso, se cercou de “pessoas queridas e de muito amor”. O ator ainda reforçou que “a justiça está sendo feita e nada sairá impune”. “Obrigado mais uma vez pelo compadecimento de todos para comigo. Não somos um só”, finalizou.



De acordo com o advogado do ator, o agressor foi preso preventivamente no sábado (2), dia em que as agressões aconteceram. O comunicado também informou que o porteiro do prédio também foi “indiciado por omissão a socorro”.

