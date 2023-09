Reprodução/Instagram Namorada de Toguro é extubada e está acordada

Toguro atualizou o estado de saúde da namorada, Nara Paraguaia, durante a madrugada desta sexta-feira (8). Ela foi intubada após dar à luz filho do casal, Gael, na quarta (6).

Pelos Stories do Instagram, o influenciador contou que a amada foi extubada e está acordada, porém, seguirá na UTI. Nara precisou passar por uma histerectomia, removendo o útero.





Tranquilizando os fãs, Toguro publicou uma foto de Nara olhando uma foto do filho recém-nascido, que ela ainda não conseguiu conhecer. "Ela dormiu com o retrato do filho na mão", escreveu ele na legenda.

"Era pra ela ser desentubada [sic] amanhã [8], mas ela acordou hoje [7]. O único problema é a ansiedade que ela está pra ver o filho. Não está conseguindo dormir. Precisa dormir pra descansar", disse.

Na sequência, ele detalhou o ocorrido. "Perdeu muito sangue, no total foram três litros. Vamos fazer exame pra ver se ela precisa de mais sangue. A gente está nessa luta, precisa sair da UTI. E ela tá desesperada pra ver o filho, porque ela sonhou muito com esse filho. Primeira vitória é a intubação e agora segunda vitória é sair da UTI pra ela ver o filho", explicou.

Toguro também falou do estado de saúde do bebê. "O bebê está 100% bem, está suplementando - porque não tem o leite materno - mas tesá corado, tomou as vacinas".

"Nara está acordada, está falando, está comendo. Incrível, milagre! Ainda está na UTI, tem muito chão pela frente. Não vou postar o rostinho dele até Nara sair dessa. Vamos postar os três juntos, mas ele tem meu nariz, narigão, e os olhos da Nara", concluiu ele, agradecendo pelas mensagens que recebeu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !