Reprodução/Instagram Rihanna e A$AP Rocky

Rihanna e o rapper A$AP Rocky tiveram seu segundo filho há pouco mais de um mês e, assim como fizeram com o primeiro, RZA Athelston, optaram por um nome pouco convencional para o caçula da família, nascido no dia 1º de agosto, às 7h41, no Hospital Cedars-Sinai, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site The Blast, que teve acesso a uma cópia da certidão de nascimento da criança, o nome escolhido para a criança foi Riot Rose Mayers. Riot, que significa “Rebelião” ou “Motim”, em inglês, foi inspirado em uma música do rapper em parceria com Pharrell Williams.

O parto do caçula foi feito pela obstetra-ginecologista Thais Aliabadi, a mesma de Khloé Kardashian e Kylie Jenner. Aliabadi também fez o parto do pequeno Roman, filho do astro de Holywood Al Pacino com a ex-namorada, Noor Alfallah.

O nome do primogênito de Rihanna e A$AP foi uma homenagem ao rapper RZA, líder do Wu-Tang Clan, famoso grupo de hip hop de Nova York composto por 10 vozes.