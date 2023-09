Reprodução Toguro fala da saúde da namorada internada: 'Não bebe e nem fuma'

O influenciador Tiago Toguro publicou um desabafo nesta quinta-feira (7) detalhando o estado de saúde da mulher, Nara Paraguaia, de 25 anos. A influenciadora está internada em estado grave por ter tido uma hemorragia após o parto por cesariana.



Através do Instagram, Toguro relembrou a morte da mãe. "5 anos atrás eu vivi uma cena onde minha mãe ficou 50 dias na UTI, veio a falecer no dia 11 de setembro, data do meu aniversário. O bebê estava previsto pra nascer essa mesma data, mas veio a vida dia 6 setembro, não sei se existe alguma relação", refletiu.

"Primeiro dia de UTI da Nara, recebeu 6 bolsas de sangue, totalizando 3 litros, corpo humano mais ou menos tem 6 litros no total. Nara é nova, não bebe e nem fuma, está tendo uma boa resposta. Meninas se cuidem, se alimentem bem, treinem. Uma hora a saúde vai agradecer", aconselhou.

Nara Paraguaia, de 25 anos, teve uma hemorragia após a realização do parto por cesariana que deu à luz o primeiro filho, Gael, na quarta-feira (6). A jovem precisou tirar o útero devido às complicações. O estado é considerado gravíssimo e Nara segue internada na UTI.