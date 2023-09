Foto: Reprodução / Instagram / @lizzo As acusações sobre Lizzo são de abuso sexual, moral e cárcere privado

A Black Music Action Coalition (BMAC) anunciou que homenageará Lizzo em sua festa de gala deste ano, poucas semanas depois de várias ex-funcionárias acusarem a cantora de má conduta. A artista receberá o Prêmio Humanitário Quincy Jones por seu trabalho filantrópico e compromisso com a justiça social.

“A Black Music Action Coalition tem o orgulho de homenagear Lizzo e Sylvia Rhone na Gala deste ano, pois elas se juntam a um grupo de pioneiros que causaram imenso impacto na indústria musical e além”, disse o BMAC em comunicado. “Aplaudimos sua dedicação em ultrapassar limites, amplificar as vozes negras e romper os tetos de vidro, criando espaço para as mulheres negras.”





O reconhecimento ocorre cerca de um mês depois que três ex-dançarinas de Lizzo entraram com uma ação judicial contra ela , sua produtora e sua capitã de dança, apresentando alegações de ambiente de trabalho hostil e assédio sexual.

Outras pessoas que trabalharam com Lizzo apresentaram alegações semelhantes nas semanas que se seguiram, enquanto algumas optaram por defendê-la publicamente. A própria Lizzo afirmou que as alegações são apenas “histórias sensacionalistas” de ex-funcionárias descontentes.

O evento, que também homenageará Keke Palmer e Jermaine Dupri, acontecerá no dia 21 de setembro no Beverly Hilton Hotel, nos Estados Unidos. Um fato importante é que o hotel escolhido está na lista de trabalhadores do setor hoteleiro de Los Angeles que estão solicitando o boicote das pessoas como parte de sua greve em andamento em busca de um pagamento justo.

