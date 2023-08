Foto: Reprodução / Instagram / @lizzo Lizzo apresenta carta aberta sobre as acusações de abuso sexual

Pelo menos mais seis pessoas acusaram Lizzo de não pagar os funcionários e de manter um “ambiente sexualmente carregado”, de acordo com um dos advogados que representam três ex-dançarinos da cantora que estão processando ela, a produtora e a coreógrafa chefe. Segundo Ron Zambrano para a ABC News, algumas das novas denúncias têm base para mais um processo contra a cantora.

A artista está sendo processada por gordofobia, ambiente de trabalho hostil e assédio sexual pelas dançarinas Noelle Rodriguez, Arianna Davis e Crystal Williams. A ação iniciada na Justiça americana semana passada também acusa a produtora de Lizzo de racismo e a coreógrafa chefe, Shirlene Quigley, de ridicularizar quem faz sexo antes do casamento e a virgindade de uma dançarida, além de fazer proselitismo com outros artistas.

Lizzo postou um comunicado negando as acusações. Nesta terça-feira (8), o festival Made in America, organizado por Jay-Z, que contaria com a presença da cantora, foi cancelado.