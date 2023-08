Reprodução/Instagram A cantora está sendo processada por três dançarinas e mais seis pessoas





Após ser acusada de assédio sexual e moral, a cantora Lizzo foi tirada da lista de shows que terão no Super Bowl LVII Halftime Show, que acontecerá em fevereiro de 2024.

De acordo com o jornal "The Daily Mail", a NFL pensou em colocar a artista como uma das principais atrações do evento. Porém, diante das acusações, a proposta foi retirada. "As conversas sobre Lizzo fazer parte das festividades do intervalo ou cantar o Hino Nacional estão mortas agora que ela está cercada de escândalos", disse uma fonte do jornal.

Lizzo está sendo processada por três dançarinas que a acusam de assédio sexual, gordofobia, bodyshaming e criar um ambiente de trabalho hostil. Além disso, mais seis pessoas entraram na justiça acusando a cantora. Porém, ela negou todas as acusações.

A apresentação do Super Bowl, é feita anualmente, em parceria com o campeoato de futebol americano NFL e conta com a partipação de diversos ícones da música como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e Michael Jackson.