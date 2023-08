Lizzo a Cássia Kis: Famosos acusados de serem tóxicos com funcionários

Ellen DeGeneres

Em 2020, as acusações contra o The Ellen DeGeneres Show procederam por semanas! Após o Buzzfeed News publicar relatos chocantes de funcionários do programa sobre racismo, intolerância e toxicidade no ambiente de trabalho, uma nova reportagem do site trouxe à tona depoimentos de assédio e má conduta sexual praticados por produtores executivos com grande renome na empresa. A maioria dos ex-funcionários culpou os produtores-executivos do programa e outros gerentes seniores pela toxicidade do dia a dia, mas um deles chegou a dizer que a falta de controle de Ellen deu espaço para que casos como esses acontecessem.