Reprodução Faustão apresenta boa recuperação após transplante de coração

Novo boletim médico traz atualizações sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que está se recuperando desde que foi submetido a um transplante de coração no dia 27 de agosto.

Faustão continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para seu processo de reabilitação, mas já está fora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

"O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação", diz o comunicado divulgado à imprensa.

Divulgação Boletim médico atualiza quadro clínico de Fausto Silva