Reprodução Faustão deixa UTI e médicos apontam boa evolução no quadro clínico

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi liberado da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. O boletim médico divulgado nesta sexta-feira (1º) aponta uma boa recuperação após a cirurgia de transplante de coração.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação".

Na última quinta-feira, o apresentador surpreendeu os fãs ao aparecer em vídeo agradecendo as mensagens de carinho e as orações. Na gravação, ele também se emociona ao falar do homem que doou o órgão.

Faustão deu entrada no hospital no início de agosto para receber tratamento devido insuficiência cardíaca. Devido à gravidade do quadro, foi informado que o apresentador precisaria entrar na fila de urgência para realizar o transplante de coração.

Em menos de uma semana da cirurgia realizada, o apresentador vem surpreendendo com a boa recuperação da saúde.

"Estou me sentindo ótimo. Por mim, saía daqui amanhã. Estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu. Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo", afirmou ao colunista Lucas Pasin, do "UOL".