Kayky Brito apresenta resposta satistória em tratamento, diz boletim

Kayky Brito tem uma resposta satisfatória ao tratamento após passar por uma cirurgia na pelve, informou o boletim médico nesta quinta-feira (7).

O ator "permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento".





Vale lembrar que o hospital divulgou na terça-feira (5) que Kayky permaneceria sedado e intubado por mais 48 horas após passar por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. De acordo com a unidade de saúde, o procedimento foi feito "com sucesso".

Kayky Brito foi atropelado quando atravessava a via para voltar ao quiosque. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi constatado politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Ele foi transferido para hospital particular Copa D'or, onde passou por um procedimento para tratar fraturas.

