Reprodução Motorista que atropelou Kayky arrecada mais de R$110 mil em vaquinha

O motorista de aplicativo Diones da Silva divulgou uma vaquinha nesta quinta-feira (7), onde já arrecadou mais de R$ 110 mil. O prestador de serviço dirigia o carro que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (2). Nas redes sociais, ele lamentou o acidente e disse que não ter condições financeiras para consertar o veículo.

Através de um vídeo no Instagram, Diones relatou estar passando por um momento difícil emocionalmente e financeiramente. Ele dirigia o carro de modelo Fiat Cronos que atropelou Kayky Brito na avenida Lucio Costa, na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

"Estou sem trabalhar, meu carro está danificado, a franquia do seguro é alta e eu não tenho condições. Estou pedindo a Deus uma forma de trazer o pão para dentro de casa, mas estou aqui para agradecer as mensagens (...) Não sou muito bom com as palavras, mas agradeço a cada um. Deus é bom o tempo todo", alegou.

A vaquinha tinha como meta tingir R$ 30 mil reais de doações. No entanto, em poucas horas, o valor está quase quadruplicando, atingido a marca de R$ 113 mil.

O acidente foi registrado no último sábado (2), quando Kayky Brito estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca. O ator deixou o local para ir até o carro estacionado.

Na ida, ao atravessar fora da faixa de pedestre, Kayky quase foi atingido por um veículo não identificado. No entanto, quando estava retornando ao quiosque, o ator foi atropelado por Diones da Silva, que trasportava uma dentista e a filha de 10 anos.

O motorista prestou socorro e Kayky foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Diones da Silva foi encaminhado ao IML, onde realizou o exame de alcoolemia, que não apontou excesso de álcool no organismo do motorista.