Reprodução/Instagram Karol Conká quer beijar na boca no The Town, mas admite: 'Metódica'

Após se apresentar no sábado (2), ao lado das gêmeas Tasha e Tracie, chegou a vez de Karol Conká curtir o festival 'The Town'. Nesta quinta-feira (7), a cantora e ex-BBB revelou que pretender beijar muito até o final do evento, que se encerrará no domingo (10).

Solteira desde o término do namoro com Polidoro Junior, ex de Jojo Todynho, Karol Conká já tem planos para curtir a solteirice no festival.

"Hoje eu vim curtir Ludimila, vim passear, encontrar amigos, tomar umas bebidinhas e paquerar", entregou ao iG Gente.

Questionada se já tinha beijado muito no festival, ela apontou que não. "Mas pretendo [beijar]. Mas eu também sou capricorniana, uma coisa bem metódica. Pode ser que eu pegue um contatinho para daí beijar muito, ou pode ser também que agora, daqui a 5 minutos, já esteja beijando", brincou.

Karol Conká e Poliodoro Júnior assumiram o relacionamento em outubro de 2021, quando o casal compartilhou alguns registros juntos. Apesar disso, em setembro de 2022, quase para completar um ano, o romance chegou ao fim. Desde então, ela não assumiu nenhuma relação publicamente.