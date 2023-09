Reprodução Ex-'De Férias com Ex' desconversa sobre ficada com Simone Susinna

A influenciadora Catherine Bascoy ficou sem graça nesta quinta-feira (7) ao ser questionada se teria ficado com o ator italiano Simone Susinna. Após término com Anitta, o galã passou uns dias no Brasil, onde encontrou a ex-participante de "De Férias com Ex". A jovem de 22 anos relembrou o encontro com o galã durante o festival 'The Town', realizado em São Paulo.

Catherine Bascoy surpreendeu ao publicar uma foto coladinha ao lado de Simone Susinna, durante a passagem dele ao Brasil. O registro fez com que internautas apontassem um affair entre a dupla.

Nesta quinta-feira (7), Catherine Bascoy ficou sem graça ao ser questionada se teria rolado um breve envolvimento romântico com o italiano. A influenciadora ficou uns segundos em silêncio e respondeu rindo que não, não se envolveu com Simone. Confrontada se não teria acontecido 'nadinha', Catherine preferiu apenas rir.

A conversa não parou aí e Catherine desconversou sobre a vida amorosa: "Está boa", respondeu rindo. "Aproveitando [a solteirice], bastante", completou.

E se tratando de envolvimento internacionais, Catherine revelou ao iG que está investindo na carreira musical e deve lançar um projeto em breve. "Tem espanhol e português", deu spoiler da música, que deve ser lançada em dezembro.