Reprodução/Instagram 07.09.2023 Claudia Raia e o filho mais novo, Luca

Claudia Raia compartilhou em suas redes nesta quinta-feira (7) um momento fofura com seu filho mais novo que Luca, que completará sete meses em breve. O bebê deu início à introdução alimentar.

No registro a atriz mostra o caçula sentado na cadeirinha de alimentação, enquanto se diverte conhecendo a textura de um pedaço da fruta: "Olha só quem esta começando a introdução alimentar comendo um melãozinho", escreveu a atriz.









Nos comentários, fãs e personalidades famosas se derreteram pelo momento importante da vida do pequeno. "Que fofura", escreveu Eliana. "Que lindo! Qual será a fruta favorita dele?", perguntou uma seguidora.





Libido pós parto

Recentemente, a atriz abriu o jogo sobre a sua libido após o nascimento de Luca e revelou que tem sofrido com a falta do desejo sexual.

"Gente, a libido eu acho que me abandonou. Porque eu sou animada, né? Eu gosto do babado. E aí na gravidez estava uma loucura, lá em cima a libido. E depois do parto, começa a mudar. A prolactina começa a virar a protagonista de tudo", disse ela se referindo ao hormônio que eleva a produção de leite pelas glândulas mamárias.

