Reprodução/Instagram Claudia Raia desabafa sobre libido após nascimento de Luca

Celebrando o Dia do Sexo nesta quarta-feira (6), Claudia Raia abriu o jogo sobre a sua libido após o nascimento do filho caçula Luca, de seis meses.

A atriz comentou sobre o assunto nas redes sociais e contou que tem sofrido com o assunto.





"Gente, a libido eu acho que me abandonou. Porque eu sou animada, né? Eu gosto do babado. E aí na gravidez estava uma loucura, lá em cima a libido. E depois do parto, começa a mudar. A prolactina começa a virar a protagonista de tudo", disse ela.

Prolactina é o hormônio que eleva a produção de leite pelas glândulas mamárias.

"O neném é muito pequeno ainda, a gente operada não pode fazer nada, tem a quarentena. Não sei o que vai acontecendo, a gente vai dando uma desistida. E é muito importante ter um companheiro que entenda isso. Que saiba que isso é um processo natural da mulher, do pós-parto. Com eles não acontece nada, acontece com a gente, nossos hormônios, o puerpério, que é uma fase dificílima do pós-parto", completou.

