Reprodução/Instagram 07.09.2023 David Brazil com cinta de compreensão

David Brazil surpreendeu seus seguidores neste feriado (7) ao aparecer com cinta e meias de compressão em seu Instagram. Na publicação, o promoter explicou que passou por uma nova cirurgia de lipoaspiração.

"Look do dia! Mais uma lipo para a conta. Só embaixo do sovaco por enquanto. Fiz a hidrolipo. Ela faz por partes, com anestesia local. A gente fica em pé, acordado. Eu estava morrendo de medo, mas foi ótimo, já vou marcar outra", revelou David sobre a técnica usada no procedimento.





Em 2021, David já havia passado por um procedimento estético e surgiu com uma aparência bem diferente na época, com o cabelo raspado devido a um implante capilar. "Estou me sentindo a Gretchen", brincou ele, após 11 horas de cirurgia.