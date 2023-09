Reprodução/Instagram App desbloqueia motorista que atropelou Kayky Brito após repercussão

A repercussão do apelo do motorista que atropelou Kayky Brito teve efeito na web. Os internautas se comoveram e pediram o desbloqueio dele no aplicativo '99' para que ele voltasse a trabalhar.

A empresa se pronunciou afirmando que Diones Coelho da Silva está liberado para voltar a dirigir por meio da plataforma.





"A 99 esclarece que o motorista Diones Coelho da Silva foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira (07/09). Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido", escreveu ela.

Nesta quinta-feira (7) o motorista divulgou uma vaquinha, onde já arrecadou mais de R$ 110 mil. Nas redes sociais, ele lamentou o acidente e disse que não ter condições financeiras para consertar o veículo.

Ele dirigia o carro de modelo Fiat Cronos que atropelou Kayky Brito na avenida Lucio Costa, na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

