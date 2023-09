Reprodução/Instagram Motorista envolvido em acidente com Kayky Brito pede ajuda





Diones da Silva, motorista envolvido no acidente do ator Kayky Brito, apareceu pela primeira vez nas redes sociais para pedir ajuda ao público que acompanha o caso. Nesta quinta-feira (7), Diones, visivelmente abalado, divulgou uma chave pix para receber ajuda financeira, já que está sem trabalhar.

"Estou gravando esse vídeo em agradecimento a todos pelo carinho, por todos os comentários. Tenho lido todos e sou grato a cada de um de vocês. Essas mensagens, esse carinho ajuda muito, tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", disse o motorista.

Dione comentou o quadro delicado de Kayky Brito e desejou uma rápida recuperação ao ator. "Estou torcendo muito, muito, para o Kayky sair dessa e voltar para a família, para o filhinho. Eu também sou pai, tenho dois filhos", contou.





No desabafo, Dione - que trabalhava como motorista de carro de aplicativo - disse que não tem dinheiro para consertar o carro e, por isso, segue sem conseguir voltar à rotina.

"Estou sem trabalhar, meu carro está danificado, a franquia do seguro é alta e eu não tenho condições. Estou pedindo a Deus uma forma de trazer o pão para dentro de casa, mas estou aqui para agradecer as mensagens (...) Não sou muito bom com as palavras, mas agradeço a cada um. Deus é bom o tempo todo", desabafou.

Kayky Brito foi atropelado quando atravessava a via para voltar ao quiosque. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi constatado politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Ele foi transferido para hospital particular Copa D'or, onde passou por um procedimento para tratar fraturas.