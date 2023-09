Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Regis Danese teve alta hospitalar adiada após passar mal





Regis Danese teve a alta hospitalar adiada após passar mal na madrugada desta quarta-feira (6). O cantor foi internado em um hospital em Goiânia após sofrer um acidente de carro na última semana e realizou uma cirurgia para tratar as perfurações que sofreu no intestino .

Kelly Danese, esposa do artista, havia informado que a previsão inicial de alta era para esta quarta, exatamente uma semana após o acidente. No entanto, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais explicando que continuará internado por recomendações médicas.







"Eu ia ter alta hoje, né? Mas passei muito mal nessa madrugada, vomitei muito. E os médicos, que sabem o que é melhor para mim. Resolveram me manter aqui, colocar uma sonda. Mas Deus está no controle", afirmou no Instagram. O cantor ainda afirmou que está "sofrendo muito" durante a recuperação.

"Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Vamos aguentar e ter ânimo. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições para ter bom ânimo, então ter bom ânimo. Continuem orando pela minha vida. Quero logo sair daqui e ver a minha mãe, o meu pai, meu irmão, comer o franguinho da minha mãe", complementou.

Ainda no hospital, o artista publicou uma foto com a família, ao lado a esposa Kelly e dos dois filhos, Brenda e Brunno. Confira abaixo as publicações:









