Reprodução Demi Lovato comemora liderança no Spotify de dueto com Luísa Sonza

Demi Lovato mostrou que ficou feliz com o sucesso que "Penhasco 2", parceria dela com Luísa Sonza, está fazendo nas plataformas de música. Ela reagiu, no stories, à colocação da música no Spotify Brasil, onde ela esá em primeiro lugar.



No post, a norte-americana mencionou a liderança e colocou emojis de foguinho e coração.

Demi surpreendeu os fãs ao cantar em português em "Penhasco 2", música que trata do término de um relacionamento e faz referência à "Penhasco" de Sonza. De acordo com informações da Sony Music ao gshow, o feat da brasileira e da norte-americana ainda quebrou recordes, marcando a primeira vez que artistas atingem 2 milhões de streamings em uma estreia na plataforma brasileira.