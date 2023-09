Reprodução Apresentadora da CNN desabafa após sofrer ataques racistas

Apresentadora de "O Grande Debate", da CNN, Luciana Barreto desabafou nesta terça-feira (5) ao expor ataques racistas que vem sofrendo. Através do X, antigo Twitter, a jornalista publicou um vídeo onde questiona como lidar com as mensagens de ódio.



"Esse não é um desabafo terapêutico, é um desabafo estratégico. Como vocês lidam com haters? Como vocês lidam com haters racistas? Minha dissertação de mestrado é 'Discurso de ódio contra negros nas redes sociais' e com raríssimas exceções nós deveríamos compartilhar posts de haters, mas essa é uma das raríssimas exceções", iniciou.

"Vou usar os discursos de ódio que eu mesma sofro, para tentar mostrar para vocês alguns pontos fundamentais. O que que o hater não aceita? O que que o racista não aceita? Primeiro, uma mulher negra em espaço que eles consideram de um privilégio, de poder, discutindo política".

No vídeo, Luciana exibe algumas mensagens: "Tinha que ser preta", disse um dos criminosos. "Quando você fala, principalmente do Bolsonaro, chega ser ridícula. Negrinha horrorosa", atacou outro criminoso.

"Segundo, o ataque ao belo, e terceiro e, na maior parte dos casos, eles tentam desqualificar o seu trabalho. Na impossibilidade de dizer o verdadeiro motivo, eles simplesmente dizem 'não gosto dela'", apontou Luciana.

A jornalista expõe mais ataques: "Credo, que mulher feia"; "Você é muito militante, vai morar na Venezuela"; "A questão não é ser branco ou negro, a questão é ter caráter para assumir certo cargo. A não aceitação não significa ser pela cor, isso se chama se vitimizar".

"Esse vídeo é muito curtinho, só pra te dizer que eles querem te distrair, te minar emocionalmente para que você não siga em frente. É claro que a gente não vai dar esse prazer ao hater, né?", finalizou.



Eles não toleram uma mulher, negra, falando sobre política, em espaço de poder. Haters racistas não descansam! Usam de método e estratégia para minar o emocional de pessoal negras. Não conseguirão! pic.twitter.com/8JtwqLAG0W — Luciana Barreto (@lubarretotv) September 5, 2023