06.09.2023 Juliette relembrou de fã que a perseguia em viagens de avião





Juliette contou a história de perseguição que passou com uma fã, que a seguia em diferentes voos e chegou até a localizá-la em um hotel. A cantora explicou que descumpriu a sugestão da equipe de segurança e tentou conversar com a pessoa, mas acabou sofrendo uma tentativa de invasão em um quarto de hotel que se hospedava.

"Ela pegava voo comigo, sentava no outro do banco e ficava chorando o voo inteiro. Aí eu falei: ‘Caramba, que coisa estranha'", disse a ex-BBB no podcast "PodPah", nesta terça-feira (5). Juliette contou que o próprio segurança a aconselhou a não conversar com a fã, mas ela quis entender a situação e falou com ela.





"Sentei e falei assim: ‘Vamos lá, o que está acontecendo? Por que você está

chorando?’ Ela falou: ‘Porque eu quero ser sua amiga’. Eu disse: ‘Você já é minha amiga, está tudo bem'", relembrou. Apesar do contato, a pessoa continuou perseguindo a cantora e a localizou em um hotel durante uma viagem.

“Teve um dia que eu estava fazendo a reunião no meu hotel. Eu em um quarto e minha mãe, operada do coração, no outro. Não sei como essa pessoa conseguiu subir até o meu andar, porque lá você sobe só com cartão do quarto e ela não estava hospedada", compartilhou.

Juliette expôs que a fã ficou ouvindo conversas do quarto até ser pega por seguranças: "Ela deu um jeito de subir pelas escadas. Quando alguém passou, ela entrou e ficou escutando a minha reunião inteira na porta. Aí escutei um barulho, saí do computador, levantei e quando cheguei na porta, fui abrindo e o segurança do hotel já tava na porta".

"Ele segurou ela, que se agarrou no coiso de madeira da porta e quebrou o negócio da madeira. Ela quebrou o hotel. Não sei o que ela ia fazer, se ela ia me abraçar ou se ela ia me bater", complementou.

Juliette fala sobre uma fã que a perseguia em voos de avião e invadiu o hotel em que estava hospedada: “Ela escutou minha reunião inteira escondida na porta [...] Minha mãe passou mal”. #JulietteNoPodPah pic.twitter.com/61gRrJzVs6 — Juliette F. Infos | Fan Account (@JulietteFInfos) September 5, 2023





