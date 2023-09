Reprodução Cineasta foi vaiado pelos críticos ao comparecer ao festival

Woody Allen foi vaiado por críticos ao chegar ao Festival de Veneza acompanhado da família. O diretor compareceu à exibição do seu novo longa, “Coup De Chance”, na noite da segunda-feira (4).

O cineasta chegou ao evento com a esposa, Soon-Yi Previn, e as filhas, Manzie Tio e Bechet. O filme foi exibido fora da competição da 80° edição do festival.

De acordo com o Daily Mail, as vaias foram mais altas do que os aplausos que o diretor recebeu ao chegar no evento. A reprovação da platéia aconteceu devido às alegações de que ele agrediu sexualmente a filha Dylan Farrow, a filha adotiva do cineasta com Mia Farrow.

Dylan afirma ter sido sexualmente abusada pelo pai aos 7 anos de idade, no sótão da casa de Mia Farrow, informação que o diretor sempre negou. Apesar disso, as acusações foram reforçadas pelo apoio do filho biológico de Woody e Farrow, Ronan Farrow. Houve investigações contra o cineasta, mas nunca se chegou a nenhuma prova contra ele.