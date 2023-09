Foto: Reprodução / Instagram / @priscillapresley Ex-mulher entra na disputa sobre os direitos de Elvis Presley

Priscilla Presley esteve no evento de lançamento do filme “Priscilla”, que conta a história de amor da atriz com Elvis Presley, de quem ficou viúva.

Na coletiva de imprensa, em Veneza, ontem (4), a atriz, que se casou com o rei do rock aos 21 anos, comentou a polêmica de ter conhecido o então futuro marido sete anos antes, quando ela tinha 14 anos, e ele, 24.

No depoimento, ela contou que os dois não fizeram sexo enquanto ela era menor de idade e que os pais tinham dificuldade em entender porque Elvis tinha interesse nela.

“Fui eu quem realmente sentou lá para ouvi-lo e confortá-lo. Essa foi realmente a nossa conexão. Embora eu tivesse 14 anos, na verdade eu era um pouco mais madura, não em números, e essa era a atração”, revelou.

“As pessoas pensam: ‘Ah, foi sexo, foi isso’. Eu nunca fiz sexo com ele. Ele era muito gentil, muito gentil, muito amoroso. Mas ele também respeitou o fato de eu ter apenas 14 anos. Estávamos mais conectados mentalmente e pensávamos que esse era o nosso relacionamento", explicou Priscilla, que escreveu o livro Elvis e Eu, lançado em 1985, e no qual o filme é baseado.

Além disso, a atriz disse que não contava para as pessoas da escola que estava saindo com Elvis e que “nunca desistiu” dele. Apesar do divórcio ter acontecido em 1973, a viúva afirma que continuaram amigos próximos até a morte do cantor, em 1977, com 42 anos de idade.

Da relação, nasceu Lisa Marie Presley, que faleceu em janeiro deste ano, aos 54 anos, em decorrência a uma “sequela de uma obstrução do intestino delgado”, complicação gerada depois de uma cirurgia bariátrica que fez anos antes.