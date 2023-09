Reprodução / Instagram Irmão do ex-BBB foi criticado por comentário insensível sobre Preta Gil

Após Preta Gil fazer um novo desabafo sobre a traição que sofreu durante o casamento com Rodrigo Godoy, Mário Figueiredo, irmão do Cara de Sapato, foi criticado nas redes sociais por um comentário deixado em uma página de fofoca.

"Não foi a irmã dela que era casada e teve três relacionamentos durante o casamento, que ambos sabiam? Fiquei confuso. Melhoras, você vai sair mais forte e 100% curada", comentou o irmão do ex-BBB.

Os internautas não gostaram nada do comentário de Mário e o criticaram. "Me perguntando aqui qual o intuito do irmão do Cara de Sapato em deixar um comentário desses em uma postagem que aborda o desabafo da Preta Gil?", disse uma.

"Sendo irmão de quem é, não esperava outra coisa. Lamento muito, tudo que a Preta Gil está passando e ainda ter que lidar com comentário insano deste imbecil", opinou outra. "Além de não ter pé nem cabeça, ainda por cima a crueldade e falta de senso de comentar isso num post que tá falando da doença da Preta", comentou mais um.