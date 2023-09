Reprodução/YouTube - 05.09.2023 Wanessa Camargo cometeu gafe e errou nome do vocalista do Coldplay





Wanessa Camargo cometeu uma gafe que repercutiu nas redes sociais. A cantora se confundiu ao falar do vocalista do Coldplay, Chris Martin, e chamou o artista pelo nome de outro cantor, Chris Brown.

"O cara mais legal que eu já conheci, mais gente boa, que teve conversa é o Chris Brown, do Coldplay. Ele é muito sensacional", afirmou no programa "De Frente Com Blogueirinha", nesta segunda-feira (4).





Blogueirinha ainda questionou: "Chris Brown do Coldplay? [risos]". Wanessa concordou e continuou elogiando o cantor britânico, mas o chamando pelo nome do artista norte-americano.

"Ele é muito sensacional. Rolou conversas, foi bem bacana", disse a cantora sobre um encontro com Chris Martin. A apresentadora continuou repetindo o nome errado ao falar do vocalista do Coldplay até Camargo perceber a gafe.

"Não, falei errado. Falei Chris Brown? Está vendo? Chris Brown é o outro. Qual o nome dele? Chris Martin! Essa sou eu, falo tudo errado", declarou, relembrando outros momentos em que costuma "trocar as palavras". Blogueirinha ainda tirou sarro da situação e cantou "Kiss Kiss", música de Chris Brown.

A Wanessa Camargo dizendo que o Chris Brown era o cara mais gente boa que ela já conheceu e a Blogueirinha travando, mas ela na verdade tinha confundido os nomes e era o Chris Martin do Coldplay 💀 pic.twitter.com/NhU1KbDkyF — Bruno (@brunospears) September 5, 2023





