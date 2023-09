Reprodução/Instagram - 05.09.2023 Eliezer realizou cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração





Eliezer compartilhou nas redes sociais o processo de recuperação após passar por uma cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração . O influenciador passou pelo procedimento há mais de uma semana e mostrou como o volume das mamas já reduziu no período.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o marido de Viih Tube aparece explicando as etapas para colocar a cinta e placas no corpo. "Uma etapa importante do pós [operatório] é usar cinta com essas placas, por pelo menos 45 dias. Eu só tiro para tomar banho", explicou, enquanto colocava as placas nas costas, na cintura e na barriga, antes de fechar a cinta.





"Olha o volume do peito como já mudou. E ainda está muito inchado", ressaltou na publicação. Eliezer ainda mostrou que estava fazendo punção na barriga para "retirar o líquido" da região em que a pele está "descolada do músculo".

Reprodução/Instagram - 05.09.2023 Eliezer após cirurgia de ginecomastia e lipoaspiração





O influenciador ainda contou que foi questionado por seguidores sobre curtir o The Town, festival em São Paulo, poucos dias após o procedimento. O ex-BBB esclareceu que falou ao público da realização da cirurgia na última semana, mas já estava em recuperação há uma semana quando comunicou a notícia.

